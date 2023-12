La presidente del 'Movimento studenti palestinesi' replica al video che la riguarda pubblicato dal vicepremier

“Salvini strumentalizza sempre queste occasioni per continuare a fare propaganda per incitamento all’odio, islamofobia e razzismo. Finire sulla sua pagina per me è un onore, siamo sulla strada giusta come palestinesi. Un suo insulto per noi è un complimento e non ci intimidisce” . Lo ha dichiarato Maya Issa, presidente del “Movimento studenti palestinesi”, rispondendo al vicepremier Matteo Salvini che sui propri social aveva pubblicato un video riprendendo alcuni spezzoni di un discorso dell’attivista. “Io avevo condannato qualunque violenza, da qualunque essa venga”, ha poi aggiunto Issa, che ha chiarito di aver chiesto una commissione d’inchiesta indipendente su eventuali stupri perpetrati da Israele: “l’Onu ha chiesto una commissione d’inchiesta e Israele l’ha definita anti-semita”. Maya ha poi concluso: “Israele sta perdendo anche la guerra mediatica, perché è vero che le istituzioni stanno dalla parte di Israele, ma tutti i popoli, in tutto il mondo, stanno dalla parte dei palestinesi”. Interrogato sul ruolo di Hamas, Bruno Papale, portavoce del “Comitato di solidarietà per la Palestina del III municipio di Roma”, ha voluto sottolineare come: “Il popolo palestinese troverà la sua soluzione al suo interno”, affermando che “come tutti i popoli hanno diritto a eleggere i propri rappresentanti, così anche il popolo palestinese ha questo diritto”.

