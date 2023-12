Il leader della Cgil in piazza a Napoli per lo sciopero contro il governo

“La manovra del governo non ha il consenso della maggioranza del Paese”. Lo ha sottolineato il segretario della Cgil Maurizio Landini oggi in piazza a Napoli per lo sciopero contro la legge di bilancio dell’esecutivo Meloni. Il corteo è partito da piazza Mancini per raggiungere piazza Municipio.

