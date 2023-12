Così il presidente del Movimento 5 Stelle: "Ad personam solo fermate treni"

“Abbiamo ascoltato il ministro Crosetto, abbiamo ricavato solo complottismi e vittimismi che ci confermano come questo Governo tenti in tutti i modi di nascondere agli italiani la realtà di una manovra economica che prevede miliardi di nuove tasse per i cittadini e nulla per la crescita del Paese”. Così leader M5S Giuseppe Conte incontrando la stampa dopo l’interpellanza urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla giustizia. “Il ministro ha lamentato un plotone di esecuzione ad personam dopo l’intervista che ha rilasciato, vorrei rassicurarlo – ha continuato Conte – qui ad personam ci sono solo le fermate dei treni per i ministri e ci sono i privilegi di una classe politica che sembra riportarci indietro in un passato che grazie anche al contributo del M5S ritenevamo di aver definitivamente superato”.

