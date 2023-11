Il ministro per gli Affari europei: "Lavoro di grande collaborazione con la Commissione Europea"

ll ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto commenta il via libera alla quarta rata del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza all’Italia dato dall’Unione europea .“È un dato oggettivo, positivo e importante. Un lavoro di grande cooperazione con la Commissione europea che è durato fino a oggi e che dovrà soprattutto proseguire per il futuro”, ha detto Fitto.

