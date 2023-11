Il ministro a Caivano, nel Napoletano

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriva all’Istituto “Don Milani” di Caivano per partecipare alla Giornata della Giustizia organizzata dal liceo Braucci del comune del Napoletano. “Sono un ex magistrato e non sarei mai contrario all’indipendenza e all’autonomia della magistratura. Qualche volta ci sono state delle incomprensioni, ma la nostra apertura al dialogo è assoluta“, spiega il Guardasigilli. “Lavoriamo per una giustizia più rapida ed efficiente, anche se le risorse sono quello che sono”, aggiunge il ministro, soddisfatto per il via libera dell’Ue al pagamento della quarta rata del Pnrr.

