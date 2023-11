Così il ministro degli Interno: "Atto doveroso del governo per la città"

“Ho rassicurato le autorità locali che il rafforzamento degli organici si concretizzerà a compimento dell’anno in una dotazione netta aggiuntiva di circa 240 unità di personale tra le tre forze di polizia.” Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi questo pomeriggio presso la Prefettura di Torino. Il ministro ha poi aggiunto che “è un doveroso riguardo che il governo ha, dal momento che quella di Torino è un’area metropolitana molto importante. Altre forze arriveranno perché con la legge di bilancio è prevista a livello nazionale in incremento della dotazione e quindi ci sarà una ricaduta anche su Torino. Sottolineo che qui c’è un clima di collaborazione inter-istituzionale sui temi della sicurezza, non solo tra il governo e la città, ma anche tra la città e la regione.” Durante l’incontro, sono stati affrontarti anche i problemi della sicurezza nelle zone di montagna e di confine con la Francia.

