Il viceministro sul caso Crosetto: "No complotti"

“Se sia nelle intenzioni del governo la proposta di una commissione d’inchiesta sull’attività della magistratura? Penso proprio di no. C’è una proposta del collega Pittalis che sarà ovviamente discussa ma che il governo nella sua autonomia possa pensare a una evidenza di questo genere non mi sembra pensabile” così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ai microfoni di LaPresse a margine dell’evento “Insieme per domani” a Roma. E sulle parole del ministro della Difesa sull’attività dei magistrati risponde: “Guido Crosetto è una persona che stimo e con il baricentro basso anche se è alto un metro e novanta. Ha detto che si è trattato di ovvietà e ha fatto riferimento, immagino, a quello che è capitato nella storia cioè alcuni eccessi della magistratura che hanno condizionato anche dei profili politici. Se il riferimento era a fatti storici non dà l’idea di complotti a cui non credo. Ritengo sia un modo per discutere della situazione della giustizia e rilanciare riforme come quella della separazione delle carriere o le intercettazioni” ha concluso.

