Roberto Castelli presenta il suo nuovo partito. “Salvini ha fatto una svolta a 180 gradi, della Lega non ha più nessun ideale, ma resta in piedi. È per questo che ho fondato il Partito Popolare del Nord che vuole affrontare tutti i temi irrisolti del settentrione, dal residuo fiscale, all’eccessivo costo delle tasse, infrastrutture, autonomia, problemi che non sono stati risolti“. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia a margine della presentazione del suo partito a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata