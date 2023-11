“Guido Crosetto per me è una persona molto seria. Se il ministro della Difesa parla con questo tono e con questo atteggiamento perentorio, credo che egli conosca cose che non conosco. C’è un punto in cui Guido è in una posizione di oggettiva debolezza: perché il governo Meloni all’improvviso ha bloccato la riforma della giustizia? Voi come lo spiegate che all’improvviso hanno detto no all’improvviso alla riforma Nordio? Di che cosa ha paura Meloni? Questa è la domanda che consegno, non avendo la possibilità di dare una risposta”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso dell’evento Italia Direzione Nord, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata