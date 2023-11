Il ministro è intervenuto al convegno 'Insieme per domani', organizzato da LaPresse oggi a Roma

“Siamo nel pieno di una rivoluzione culturale, tecnologica e di consumo”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin parlando – nel corso del suo intervento al convegno ‘Insieme per domani’, organizzato da LaPresse oggi a Roma – della transizione ecologica e energetica. Il ministro Pichetto ricorda che rivoluzioni simili ci sono già state nella storia dell’umanità, a cominciare per esempio dall’introduzione del “motore a vapore prima, e di quello a scoppio dopo”. Quello che sta succedendo adesso – spiega ancora Pichetto – è anche “un cambiamento del modello di consumo: questa è un’opportunità per l’Italia, anche a livello industriale. Il nostro Paese ha creato la propria ricchezza sulla genialità, sulla voglia di fare meglio”.

Ambiente, Pichetto: “Abbiamo obbligo di combattere crisi clima”

“Credo che abbiamo il dovere di un intervento” per combattere la crisi climatica, e dobbiamo farlo “per la salute e per la Terra”, ha poi sottolineato il ministro. “Abbiamo un obbligo – osserva Pichetto – che parte dai trattati internazionali, come l’accordo di Parigi che ci chiede di rimanere entro 1,5 gradi di aumento medio della temperatura globale; cosa che è, molto, molto difficile”. C’è poi anche “un impegno da mantenere come sistema Paese: ovvero cogliere le opportunità, che vuol dire essenzialmente muoversi per primi”. Questo perché – spiega Pichetto – “i primi che si adeguano vincono la sfida” del contrasto ai cambiamenti climatici e si troveranno in una posizione di vantaggio. Il convegno ‘Insieme per domani’ proseguirà anche domani

