La segretaria Pd alla manifestazione: "Bisogna partire dalle scuole"

(LaPresse) La segretaria Pd Elly Schlein ha preso parte sabato alla manifestazione al Circo Massimo a Roma contro la violenza sulle donne. “Serve un salto in avanti nel Paese, non soltanto sulla repressione ma sulla prevenzione. Vuol dire formazione delle operatrici e degli operatori delle forze dell’ordine delle pubbliche amministrazioni e della giustizia. Perché non ci sia più una donna che va a denunciare e non viene presa sul serio e non ci sia una valutazione inadeguata del rischio che corre”, ha detto la leader dem a a margine del corteo. “Ma significa anche partire dalle scuole, altrimenti sarà sempre troppo tardi per agire su quell’idea violenta, inaccettabile e criminale di un possesso e di un controllo sul corpo e sulla vita delle donne. Per questo serve un grande investimento culturale, va fatti con serietà: coinvolgendo i centri antiviolenza, vuole dire facendo un’educazione obbligatoria in tutti i cicli scolastici all’affettività e al rispetto delle differenze”, ha aggiunto Schlein.

