"C'è ancora domani" presentato in sala Koch

“Un omaggio che le senatrici e i senatori hanno voluto fare, ringrazio la regista per questo film, che è splendido”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha introdotto così la proiezione, in sala Koch, del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. L’iniziativa è stata voluta da La Russa in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presenti, tra gli altri i capigruppo a Palazzo Madama e i ministri della Giustizia Carlo Nordio, dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

