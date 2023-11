“È stato difficile fare il ministro dell’Interno dopo Roberto Maroni, che è stato il miglior ministro dell’Interno. È stato l’esempio di come un uomo di parte possa essere uno dei migliori servitori delle istituzioni”. Commosso e in lacrime, Matteo Salvini non riesce a concludere il suo intervento nella cerimonia di commemorazione di Roberto Maroni che si è tenuta al Ministero dell’Interno. Maroni è scomparso il 22 novembre 2022 dopo una lunga malattia.

