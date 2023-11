“Lavorare e avere uno stipendio dignitoso vuol dire anche essere libere, libere di condurre la propria esistenza e anche abbandonare situazioni di pericolo“. Così la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone a margine del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti. “Noi abbiamo scelto di mettere in protezione le donne vittime di violenza, che sono inserite in percorsi di sostegno e accompagnamento concedendo l’assegno di integrazione”, ha aggiunto il ministro, per cui “l’indipendenza economica è il primo fattore che può consentire a una donna di denunciare e abbandonare situazioni di grande difficoltà e di pericolo per sé e per i propri figli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata