L'ex ministra parla della legge di bilancio dopo il parere non completamente positivo della Commissione Europea

Mariastella Gelmini ha parlato della manovra e del parere non completamente positivo della Commissione Europea. “Il giudizio sulla manovra è su una manovra che ha il fiato corto, che non è anticiclica e non riesce a cambiare i fondamentali. Sappiamo che le risorse sono poche, sappiamo di essere profondamente indebitato, ma proprio per questo serviva il coraggio per scelte forti”, ha affermato l’ex ministra che poi ha chiarito le priorità di Azione: sanità, scuola, industria 4.0, famiglie. “Ci auguriamo ci possa essere un supplemento di riflessione, altrimenti questa legge di bilancio non cambierà niente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata