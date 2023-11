Comunicazioni alla Camera del ministro degli Esteri in merito al protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria

“Il dibattito di oggi e il voto che lo concluderà dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che il nostro Governo non si è mai sottratto – specie su questioni di tale rilevanza – al dialogo e al vaglio del Parlamento. Consideriamo quindi il voto delle risoluzioni di oggi solo un primo – ma significativo – passo in questa direzione. E un’indicazione preziosa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito al protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. “Il Governo intende, infatti, sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche le norme e gli stanziamenti necessari all’attuazione del Protocollo”, ha aggiunto. “La discussione in Parlamento offrirà l’opportunità di un confronto approfondito e argomentato. Auspichiamo che l’approvazione possa avvenire in tempi compatibili con l’urgenza di affrontare, anche con strumenti innovativi, la gestione dei crescenti flussi migratori”, ha cobncluso.

