Il ministro dell'Agricoltura a margine dell’inaugurazione dell’area verde del centro Delphinia, a Caivano

Giorgia Meloni “è una donna cresciuta senza neanche il padre, che vive in un ambiente familiare in cui le donne prevalgono. Una sinistra che parlava di destra patriarcale non so come si spieghi che Giorgia Meloni sia la prima donna presidente del Consiglio nel nostro Paese, la prima donna alla guida di un partito politico che poi è diventato il primo partito italiano. Tutto questo non lo fa perché donna ma perché è brava”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervistato a margine dell’inaugurazione dell’area verde del centro Delphinia a Caivano, nel Napoletano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata