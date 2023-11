Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr a margine di un evento a Napoli

Istituire una Zona economica speciale per l’intero Sud Italia. E’ l’obiettivo del governo Meloni e di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr. “Siamo a lavoro per predisporre gli strumenti di attuazione. Il testo è legge. Entro il 1° gennaio sarà tutto in grado di procedere regolarmente”, ha detto il titolare del dicastero a margine di una iniziativa promossa dall’Unione Industriali a Napoli. “Penso che sia una grande opportunità per il Mezzogiorno d’Italia. Lo abbiamo condiviso e discusso con la Commissione europea e tutti gli interlocutori istituzionali. Abbiamo trovato un punto di sintesi”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata