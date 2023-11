Il segretario di +Europa sottolinea che a muoversi devono essere prima di tutto gli uomini

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, è intervenuto ai microfoni di LaPresse sul tema dell’educazione affettiva: “Numeri terribili e spaventosi che ci mostrano la realtà del femminicidio e della violenza di genere come un’emergenza, ma anche purtroppo come ormai una normalità nella nostra società”, chiarendo che a muoversi devono essere prima di tutto gli uomini in quanto responsabili di queste azioni. Magi suggerisce quindi come misure valide il finanziamento ai centri antiviolenza e l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole già da prima delle superiori.

