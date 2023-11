La segretaria del Pd rinnova l’appello alla premier: "Approviamo subito una legge che introduca l’educazione alla affettività in ogni classe"

“Non possiamo più tollerare questa strage“. Così la segretaria dal Pd Elly Schlein intervistata a In Mezz’ora torna sul tema della violenza delle donne. “La repressione da sola non basta“.

“Sul tema mi sono rivolta alla presidente Meloni per chiedere, almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al paese” sottolinea la leader dem.

“Bisogna partire dall’educazione al rispetto e all’inclusività in ogni ciclo scolastico, serve una legge che introduca l’educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole“, prosegue.”Arriveremo sempre tardi se non lavoriamo anche sulla prevenzione”, aggiunge.

Da Meloni, “ancora non ho avuto risposte”, conclude, “ma noi ci siamo”.

