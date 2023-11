Il leader del Movimento 5 Stelle: "Non affronta le vere cause dei problemi"

“Abbiamo un presidente del Consiglio e un governo che di fatto introducono, a brevi intervalli di tempo, nuovi decreti e disegni di legge con nuovi reati, e di fatto pensano di affrontare il problema diffuso dell’insicurezza con delle nuove fattispecie di reato, quindi soltanto con il volto repressivo, ma non riuscendo invece a introdurre norme di prevenzione, per affrontare le vere cause del disagio sociale dell’insicurezza che stiamo vivendo”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a Roma a margine dell’evento sull’intelligenza artificiale organizzato dal M5S. “Invece bene le norme per quanto riguarda le forze dell’ordine: chiediamo questi finanziamenti anche per quanto riguarda lo straordinario – aggiunge -. Invece male per quanto riguarda le carenze di organico delle forze di polizia che rimangono scoperte, su questo non c’è stato nulla”.

