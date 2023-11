Il segretario della Cgil: "Limitare il diritto all'astensione si faceva prima che l'Italia diventasse democratica"

“Limitare il diritto allo sciopero è una cosa che si faceva prima che il nostro Paese diventasse democratico. Sono cose che oggi negli altri Paesi non succedono. Salvini dovrebbe vedere come funziona la mobilità in Europa: non c’è solo il ponte sullo Stretto, in Francia e in Germania stanno scioperando. Ma nessun governo si è mai sognato di bloccare uno sciopero. Non esiste che il governo utilizzi il senso di responsabilità legislativo contro il diritto dei lavoratori. Le persone, non i sindacati, in carne e ossa non accettano tutto questo. Se il governo è capace di ascoltare cambi idea, smetta di fare cavolate e ritiri la precettazione. E ascolti le nostre proposte perché noi finché non siamo ascoltati non ci fermiamo” così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma indetta assieme alla Uil in occasione dello sciopero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata