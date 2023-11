La ministra del Lavoro sul salario minimo: "Rapporto tra ore e stipendio non è l'unico elemento"

La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, è intervenuta a margine degli Stati Generali del Lavoro organizzati da Fratelli d’Italia presso la Camera di Commercio di Roma. Sul salario minimo ha sottolineato: “Per noi il tema è come combattiamo il lavoro povero e soprattutto è un tema di salario dignitoso“, aggiungendo che “nell’ambito di un’equa retribuzione il rapporto tra ore di lavoro e stipendio non è l’unico elemento dell’equazione”. In merito alla questione del diritto allo sciopero ha spiegato: “Credo che sia un diritto fondamentale, che va assolutamente ribadito e confermato”, chiarendo però che allo stesso modo “vanno rispettati il diritto alla mobilità e all’usufrutto di servizi fondamentali ai cittadini”. E ha proseguito: “Credo che ci sia sempre il modo, nell’ambito di un dialogo aperto e franco, di trovare delle misure compensative“.

