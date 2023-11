La festa nazionale di Fratelli d'Italia è in calendario a Roma dal 14 al 17 dicembre

L’invito non è ancora arrivato, ma la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non parteciperà alla festa nazionale di Fratelli d’Italia, Atreju, in calendario dal 14 al 17 dicembre a Roma. Lo confermano fonti del Nazareno.

