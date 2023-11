Le parole della senatrice a vita a Book City Milano

Liliana Segre torna a parlare e lo fa all’evento Book City, a Milano, in occasione della presentazione del libro di Emanuele Fiano dal titolo ‘Sempre con me, lezioni della Shoah’. “Io sono stata per anni una testimone in centinaia di scuole, prima con una fatica enorme e poi sempre più contenta di farlo pensando che fosse il mio dovere. Ma dopo anni di questa testimonianza mi sembra sempre più che ci avviamo a confermare quello che dicevano i nostri persecutori: ‘Morirete tutti ma se qualcuno sopravviverà, tornerà, racconterà e nessuno gli crederà'”, ha detto la senatrice a vita. “Io penso che nel giro di cinquant’anni la Shoah sarà una riga in un libro di storia e poi non ci sarà neanche quello. Quando dico di avere vissuto invano, alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, purtroppo lo credo“, ha aggiunto.

