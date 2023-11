La Commissione ha emesso un parere motivato per violazione della Direttiva Bolkestein

La Commissione europea ha emesso un parere motivato contro l’Italia per “violazione della Direttiva servizi (Bolkestein) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” sulle concessioni balneari in Italia. E’ quanto risulta dal pacchetto infrazioni di novembre, pubblicato oggi. Il parere motivato fa seguito a una lettera di messa in mora, in cui si concede allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato, oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest’ultima può emettere un parere motivato.

Balneari, Tosi (FI): “Mappatura conferma ampia disponibilità spiagge libere”

“Questo governo ha fatto la mappatura delle coste italiane ed ha dimostrato che abbiamo 2/3 delle coste che sono ancora spiagge libere e solo 1/3 date in concessione. C’è dunque una larghissima disponibilità di altre spiagge per altre concessioni ed è quello che risponderemo all’Europa. La direttiva Bolkestein deve essere applicata con criterio e non deve penalizzare un Paese come l’Italia che ha 5000 chilometri di coste ancora libere”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del Veneto, ospite a Rainews24.

