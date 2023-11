La premier: "Non è stata una decisione politica"

“Modificare la legge sul diritto allo sciopero? Non è intenzione del governo. Il vicepremier Salvini ha fatto riferimento come sapete a un’indicazione che viene da una authority indipendente. Per contemperare il diritto allo sciopero e il diritto dei cittadini. Non c’è alcuna intenzione di modificare il diritto allo sciopero”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni uscendo dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma per l’inaugurazione della mostra ‘Tolkien, Uomo, Professore, Autore’. “Precettazione scelta condivisa nel governo? È stata una decisione condivisa ma sulla base dell’indicazione di una autorità indipendente e non di una scelta politica” ha aggiunto la presidente rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata