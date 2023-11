Il presidente del Senato dopo la visita alla mostra romana sull'autore del 'Signore degli Anelli'

“Sono un tolkieniano della prima ora. Poco fa ho incontrato un amico con cui ho comprato la prima edizione del 1977 che poi diede luogo al primo Campo Hobbit”: così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione della mostra “Tolkien, Uomo, Professore, Autore” alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. “Tolkien autore di destra? Secondo me la lotta tra il bene e il male con una netta separazione non è di sinistra. Appartiene a una mitologia sicuramente non di sinistra. Anche gli hippy si impadronirono di Tolkien come, forse più a ragione, fece la destra. Di sicuro la cultura non va etichettata. La cultura non è né di destra né di sinistra, è di tutti. Bisogna eliminare quei blocchi culturali che hanno avuto alcuni autori e sicuramente Tolkien questo blocco lo ha avuto”, ha aggiunto.

