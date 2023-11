Il ministro della Cultura alla Galleria Nazionale di Arte Moderna

“Tolkien è uno degli autori più celebrati del Novecento. Nella mostra si vede il numero enorme di traduzioni che ha ricevuto in tutto il mondo. Addirittura il latino e il vietnamita. Un autore di grande successo e pluri-celebrato. Nella mostra facciamo vedere alcuni citazioni famose, anche l’ex presidente Usa Obama che ha espresso grande apprezzamento per le sue opere”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, all’anteprima della mostra “Tolkien, Uomo, Professore, Autore” alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. “Però a me interessano soprattutto i valori che Tolkien ha trasmesso. Sono valori universali e importanti. Il valore della comunità e quello della solidarietà: i personaggi di Tolkien collaborano, si aiutano, hanno un sentire comune. Il valore della tradizione che si riflette nelle identità collettive. E poi due cose che ritengo fondamentali: la difesa dell’umano cioè della persona umana rispetto a uno snaturamento e annichilimento della persone per diluirlo in un mare indistinto e la difesa della natura. I personaggi di Tolkien fanno fronte comune per difendere la natura. Un messaggio di grande attualità”, ha aggiunto il ministro a margine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata