Il vicepremier Antonio Tajani, capo politico di Forza Italia, ha commentato la precettazione dello sciopero organizzato da CGIL e UIL per il prossimo 17 novembre a margine dell’assemblea nazionale di Federmanager a Roma. “Non credo sia questo il momento giusto per scioperare contro una manovra che va a tutelare soprattutto le fasce sociali più deboli”, ha detto Tajani, aggiungendo che non è giusto creare oggi problemi ai cittadini. “Lecito criticare il governo, ma un conto è la critica un conto è creare danni ai cittadini”, ha concluso il vicepremier.

