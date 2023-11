Bruxelles, 7 nov. (LaPresse) – “Stiamo seguendo il processo che riguarda la ratifica del Mes in Italia, abbiamo ottime linee di comunicazione e siamo pienamente fiduciosi che l’Italia stia facendo del suo meglio per mantenere i suoi impegni e tenerci informati sulle novit√† che ci saranno”. Lo riferisce un alto funzionario Ue in vista della riunione dell’Eurogruppo di domani.

