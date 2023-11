La richiesta dopo la "mancata risposta alla lettera ufficiale con invito a desistere"

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per le 18 di oggi (14 novembre) Cgil e Uil, i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre “alla luce del mancato accordo dopo l’intervento del Garante e della mancata risposta alla lettera ufficiale del dicastero con invito a desistere“. Lo si legge in una nota del ministero presieduto da Matteo Salvini. Ieri la commissione di garanzia degli scioperi ha deciso che alla mobilitazione mancano i requisiti per lo sciopero generale.

I sindacati: “Ragioni restano, avanti con la protesta”

“Non sono venute meno le ragioni dello sciopero che continuiamo a considerare sciopero generale nazionale”. Lo si legge nella lettera a firma Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in risposta alla missiva del dicastero con la quale si chiedeva alle organizzazioni sindacali di “desistere” dallo sciopero del 17 novembre. Per i due segretari generali di Cgil e Uil è bene ricordare che oggi “è stata inviata alla Commissione di Garanzia l’esclusione da detto sciopero del trasporto aereo con senso di responsabilità finalizzato a non esporre i lavoratori del settore, considerato che Enac non ha comunicato i voli garantiti come invece avrebbe dovuto fare”. Inoltre Landini e Bombardieri sottolineano “che le modalità di astensione sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia che non faccia venir meno il diritto alla mobilità dei cittadini come la stessa legge prevede”.

Salvini: “Chiedo ultimo atto di buon senso o interverrò”

“Io ho invitato i sindacati al Mit oggi pomeriggio per chiedere un ultimo atto di buon senso e rispetto per la maggioranza dei lavoratori italiani. Se così non fosse, se andranno avanti ignorando le leggi e il buonsenso, interverrò, limitando ad una fascia oraria lo sciopero di venerdì 17”. Lo dice il ministro Matteo Salvini, parlando in diretta Facebook. “Noi condividiamo la richiesta del Garante: scioperate ma per una fascia oraria limitata per permettere a chi lavora, va a scuola, ha una visita medica, di poterlo fare”, ha aggiunto il vicepremier.

Landini non va al Mit

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, non andrà all’incontro al Mit convocato dal ministro Matteo Salvini con Corso d’Italia e via Lucullo sullo sciopero programmato per il 17 novembre. Al suo posto, per il sindacato, andrà la segretaria confederale della Cgil Maria Grazia Gabrielli. Lo si apprende da fonti sindacali.

Neanche Bombardieri all’incontro

Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, non andrà all’incontro con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha convocato via Lucullo e la Cgil al dicastero di Porta Pia sullo sciopero del 17 novembre. Al suo posto, il segretario confederale Emanuele Ronzoni. Lo si apprende da fonti sindacali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata