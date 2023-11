I rappresentanti dei sindacati dopo l'incontro con Salvini

Il ministro Matteo Salvini ha ricevuto il segretario organizzativo della UIL Emanuele Ronzoni e la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli al ministero dei Trasporti. “Abbiamo capito che dal ministro che se anche avessimo proclamato uno sciopero generale in un’unica giornata avrebbe avuto lo stesso atteggiamento. Questo ci preoccupa per il futuro”, ha detto Ronzoni. “Partirà la precettazione – ha poi aggiunto – Noi andiamo avanti per la nostra strada. Quello che ci preoccupa è il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori del paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata