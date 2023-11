Il leader Uil: "Da Salvini atteggiamenti inaccettabili"

“Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimorire”. Lo ha detto, in una intervista a La Repubblica, il leader della Uil Pier Paolo Bombardieri. “E’ una discussione da bar dello sport, ma ho la sensazione che questo tentativo di innescare uno scontro politico, ancora sopra le righe, sia un modo per evitare di affrontare i temi e il merito delle questioni”. Sulle provocazioni lanciate dal vicepremier, Matteo Salvini, che ha accusato i sindacati di voler scioperare venerdì 17 per “volere il weekend lungo“, Bombardieri ha detto: “Chi sciopera paga di tasca propria per andare in piazza a portare un’istanza che valuta importante. Gli atteggiamenti come questi, bollarci come sfaticati, sono atteggiamenti inaccettabili e noi li rispediamo al mittente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata