Una gestione che “non c’entra più niente con quella che avevamo pensato all’inizio, non è più il Movimento che aveva fondato mio padre basato sulla democrazia dal basso. Oggi il Movimento ha i piedi d’argilla, basti vedere come si è fatto eleggere Conte. Si è fatto votare come monocandidato, una cosa che nessun partito ha mai fatto in Italia, ma neanche in Europa, quella di avere un unico candidato alla leadership”. Lo ha detto, in una intervista a Libero, Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 stelle Gianroberto Casaleggio. “Non c’è più partecipazione dal basso”, prosegue Casaleggio. “Ogni volta che per una regione si cala un nome dall’alto – osserva -, buono o cattivo che sia, si sta dicendo che gli iscritti non devono più partecipare, non hanno voce”. Per il figlio del fondatore del M5s, il partito “non ha più fondamenta, così non va da nessuna parte e avrebbe senso dargli un’identità”.

