Il capo dello Stato a Napoli per la cerimonia di apertura dell'anno accademico della Federico II

“È importante ricordare come agli inizi del secondo millennio le prime università, da Napoli a Bologna, da Padova a Parigi, hanno costruito l’ispirazione Europa, hanno definito quel sistema di culture, di principi culturale e i valori che sono alla base della coscienza europea. L’Europa, ce lo ha ricordato Chabod, non è uno spazio geografico non è neppure un ambito di auspicabile buona collaborazione tra gli stati: è di più, è cultura comune, valori, consapevolezza di scambi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, rispetto della singola persona. È tutto questo che ha consentito quello straordinario fenomeno che è il processo di integrazione europea e quella promessa di pace reciproca all’indomani della seconda guerra mondiale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, che quest’anno celebra anche gli 800 anni dalla sua fondazione.

