Il segretario di Unione italiana del lavoro: "Pronti ad assumerci le nostre responsabilità"

All’ingresso della sede centrale del Partito democratico a Roma, dov’è in programma un incontro con la leader dem Elly Schlein, il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri ha risposto al parere negativo espresso dalla Commissione di garanzia in merito allo sciopero generale in programma per venerdì 17. “Noi andiamo avanti. Il giudizio della Commissione ci sembra un giudizio politico. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità”, ha detto il sindacalista. Su Matteo Salvini ha aggiunto: “Dovrebbe andare a lavorare prima di parlare di fatica”.

