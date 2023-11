Ultimi preparativi in corso a Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione del Partito democratico dal titolo ‘Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è’. Nella piazza già transennata, sotto il lato del Pincio è stato montato un grande palco (con ai lati due maxi-schermi) dove si alterneranno gli interventi. Tra quanti prenderanno la parola, il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, la neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giovane medico specializzando al Careggi di Firenze Lorenzo Cuccoli, la sindacalista che segue la vertenza delle operaie de La Perla Stefania Pisani, Mamadou Kouassi, il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone ‘Io capitano’. Il comizio di chiusura dell’evento sarà della segretaria dem, Elly Schlein. Ad intervenire ci sarà anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini, mentre in piazza non ci saranno solo esponenti dem visto che è prevista la presenza anche di quelli di M5s, guidati da Giuseppe Conte, e di Avs, l’alleanza di Sinistra italiana e dei Verdi (con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni). In piazza, dove sventolano già le prime bandiere della pace e col simbolo del Pd, sono presenti quattro gazebo (per raccogliere le firme per il salario minimo e per tesserarsi al Pd), oltre a uno spazio allestito per i bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata