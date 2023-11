Cinquantamila persone in piazza del Popolo protestano contro il governo: "Siamo preoccupati"

Circa 50mila persone tra iscritti al Partito Democratico, Giovani Democratici e sostenitori di Elly Schlein, sono scese in Piazza del Popolo a Roma per protestare contro le politiche del governo. Tra gli interventi sul palco ci sono stati quelli di Stefano Bonaccini, Chiara Valerio e in chiusura è salita la segretaria del Pd. “Siamo molto preoccupati, per il presente e ancora di più per il futuro. Ma siamo qui con spirito costruttivo perché pensiamo che con la segretaria Elly Schlein ci possa essere un futuro migliore per il Paese”, dice Giovanni, studente universitario di Senigallia. “Ci sono tante cose che non ci piacciono di questo governo. In particolare siamo qui in piazza per la sanità pubblica e per il problema dell’autonomia differenziata. Ad esempio non ci piace questa idea dell’elezione diretta del presidente del Consiglio”, spiega un manifestante.

