La ministra del Turismo: "Siamo arrivati al punto finale"

“Vi darò grandi soddisfazioni, vedrete che tra poco arriva, fatta, perché ho parlato con gli assessori al turismo delle regioni, le associazioni di categoria e siamo arrivati al punto finale”. Così la ministro del Turismo e portavoce regionale in Lombardia di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè interpellata dai cronisti sulla legge inerente gli affitti brevi a margine di una conferenza stampa di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano. “Come sapete in legge di bilancio è stata aumentata la cedolare secca che rimane ferma per la prima casa, aumenta del 26% dalla seconda casa in poi, ci sarà l’introduzione del codice identificativo nazionale parlante e questa è la vera rivoluzione. Io credo che fosse un settore dove c’era il far west, abbiamo messo mano cosa che altri non hanno avuto il coraggio di fare perché è un tema complicato ma bisogna regolamentare senza criminalizzare: da una parte c’è la proprietà privata che è sacra ma chi ha più case, che è legittimo, è un’impresa. Questo servirà a fare emergere il sommerso e oltretutto daremo più garanzie di qualità ai turisti che vanno in queste strutture”.

