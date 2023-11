Sergio Mattarella in visita al 38° parallelo, la zona di confine smilitarizzata tra Seul e Pyongyang, che ha raggiunto nell’ambito della visita di Stato in Corea del Sud. “Qui si è svolta una pagina cruciale della storia”, ha affermato il presidente della Repubblica che ha rimarcato: “Si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace, comporta il rischio costante di nuove violenze”. Il capo dello Stato è stato all’interno del piccolo edificio di legno, che è l’unico punto di incontro tra i due Paesi. Poi Mattarella ha incontrato l’omologo sudcoreano Yoon Suk-Yeol. Al termine dei colloqui è prevista la firma di intese bilaterali.

