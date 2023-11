Il ministro della Difesa: "Oggi partirà la nave Vulcano"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto in conferenza stampa ha annunciato l’invio da parte dell’Italia di una nave militare attrezzata ad ospitare un ospedale militare a Gaza. Inoltre, il ministro ha chiarito che è in programma, il prima possibile, di installare un vero e proprio ospedale da campo direttamente all’interno della Striscia. “Alle parole che abbiamo detto in queste settimane, di vicinanza al popolo palestinese e di distanza dai terroristi di Hamas, vogliamo fare un atto concreto. Oggi partirà la Nave Vulcano: 170 persone di cui 30 formati per emergenze sanitarie e medicinali”, ha detto Crosetto. “Queste iniziative le abbiamo condivise con paesi europei, Nato e arabi e siamo aperti al contributo di tutti“, ha aggiunto l’esponente del governo.

