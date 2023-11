La presidente di Arpa Lombardia è accusata dalle opposizioni di 'negazionismo climatico'

“Dobbiamo accertarlo, chiarirlo. Ieri sera è stata intervistata in una trasmissione televisiva e ha dato una versione diversa, sostanzialmente diversa. Accertiamo bene i fatti e poi decideremo. Ma non credo che sia una cosa che comporti una urgenza di questo genere. Cerchiamo di capire. Io non ho visto la trasmissione di ieri sera, ma mi sembra che abbia dato una spiegazione a quello che aveva detto di come secondo quello che lei sostiene sia stata fraintesa“. Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo ai cronisti In merito alle polemiche sulle affermazioni della presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, relative al cambiamento climatico, che secondo le opposizioni denotano un approccio ‘negazionista’ sul tema.

