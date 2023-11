Il senatore di Forza Italia stava entrando per prendere parte all'audizione del giornalista Ranucci

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è stato fischiato dai partecipanti alla ‘Passeggiata per la libertà di stampa’ organizzata a Roma dall’associazione Articolo 21 per supportare il giornalista Sigfrido Fanucci. Il politico stava entrando in commissione Vigilanza Rai per prendere parte all’audizione del conduttore di Report.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata