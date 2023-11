Il leader del M5S e il portavoce di Sinistra Italiana Fratoianni all'evento promosso a Roma dall’associazione Articolo 21

Alla ‘Passeggiata per la libertà di stampa’ promossa dall’associazione Articolo 21 a sostegno di Sigfrido Ranucci e del suo programma Report hanno preso parte anche diversi esponenti politici. Tra questi anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra Italiana. Conte, in particolare, ci ha tenuto a sottolineare che: “Difendiamo i principi costituzionali e non permetteremo mai a nessuno di pensare minimamente di poter condizionare e mettere il bavaglio al giornalismo d’inchiesta”. E poi ha aggiunto: “Spero non diventi una battaglia politica. Abbiamo bisogno di giornalismo d’inchiesta”. A sua volta, invece, Fratoianni ha dichiarato: “Il giornalismo va lasciato in pace”, chiarendo che “la maggioranza sembra avere una qualche torsione autoritaria”.

