Salvini: "Orgoglioso della scelta del governo"

Anche il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, arriva il commento sul caso della piccola Indi. “Viva la vita! Orgoglioso di questa scelta coraggiosa del governo. #IndiGregory”, ha scritto su X il vice premier e leader del carroccio dopo la decisione del governo di concedere d’urgenza la cittadinanza italiana a Indi Gregory.

Meloni: “Fino alla fine farò quello che posso per difendere sua vita”

“Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

