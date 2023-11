Il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha rilasciato dichiarazioni a margine dell’evento ‘Un clima migliore in Europa. Per l’ambiente, il lavoro, la salute e la pace’, la convention programmatica di Alleanza Verdi e Sinistra che si è tenuta a Roma in vista delle prossime elezioni europee. “Serve in Europa un clima diverso. Vogliamo un’Europa della pace, della diplomazia, della giustizia sociale, della conversazione ecologica, un’Europa nella quale vivere tutte e tutti meglio”, ha detto Fratoianni, secondo il quale il clima non è solo quello, devastato, in cui viviamo dal punto di vista ambientale, ma è anche quello della disuguaglianza, della guerra, dell’ingiustizia sociale. Il leader di SI ha poi commentato anche le ultime vicende legate all’onorevole Soumhaouro, oggi nel Gruppo Misto. “Se c’è un problema che riguarda la rappresentanza è un problema molto grande, che non riguarda solo la sinistra”, ha detto Fratoianni, aggiungendo che, per quanto riguarda il suo partito, l’obiettivo resta quello di costruire relazioni con i pezzi del Paese che ne hanno bisogno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata