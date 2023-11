L'incontro informale tra i due è durato circa 20 minuti

Fuoriprogramma per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per il Presidente del Senato Ignazio La Russa al termine della cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate in Piazza Venezia a Roma. Dopo la deposizione della corona di fiori sull’altare della patria assieme al Presidente della Repubblica Mattarella, Meloni e La Russa sono entrati in un bar a pochi passi dal monumento, in Via del Plebiscito, per prendere un caffè. L’incontro informale è durato circa 20 minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata