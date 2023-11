Il ministro sul conflitto israelo-palestinese: "La soluzione sono due Stati"

“Sono enormemente preoccupato per questi rigurgiti di antisemitismo. Quello che è accaduto a Berlino, quello che è accaduto in Austria e poi quello davvero vergognoso a Roma per le Pietre d’inciampo, la storia non deve tornare indietro. Noi attraverso tanti sforzi avevamo acquisito una condanna severa categorica, ineludibile dell’antisemitismo spero che non dobbiamo fare più i conti con tutto ciò”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della conferenza stampa di presentazione alla Farnesina dell’evento ‘Cultural Heritage in the 21st century’ che si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 novembre prossimi. “Come ha detto Papa Francesco e come ha detto anche il premier Giorgia Meloni la soluzione sono due stati e due popoli e come ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento al Senato non dobbiamo cadere nella trappola di Hamas. Non ci deve essere nessuno scontro di civiltà”, ha aggiunto Sangiuliano.

