Il presidente della Repubblica consegnando le onorificenze dell’Ordine militare d’Italia, al Quirinale

“Un’altra tragedia è in atto in Medio Oriente. I vili attacchi terroristici portati da Hamas lo scorso 7 ottobre contro inermi cittadini dello Stato di Israele – dai bambini agli anziani – hanno alimentato drammaticamente l’irrisolto conflitto israelo-palestinese, con migliaia di morti su entrambi i fronti, pagando un prezzo elevato per un contrasto che da oltre settant’anni dilania la regione senza che si sia pervenuti, responsabilmente, a una soluzione condivisa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia, al Quirinale. “Purtroppo tensioni e crisi affliggono molte altre parti del mondo: nei Balcani, nel Nord Africa, nel Sahel, nelle repubbliche del Caucaso, per ricordare quelle a noi più vicine”, ha aggiunto il capo dello Stato.

